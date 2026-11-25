La storia di Matteo Materazzi e Maura Soldati è all'origine di un percorso di collaborazione scientifica tra Italia e Stati Uniti sulla ricerca contro la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Il percorso, avviato, negli Usa, nato dalle domande di una famiglia si è sviluppato attraverso il confronto con la comunità scientifica. Il ruolo di Matteo e Maura nel portare il progetto in Italia viene riconosciuto dalla ricercatrice Sabrina Paganoni, che ha visto in Matteo e Maura un vero e proprio catalizzatore che ha permesso di portare questa iniziativa anche nel nostro Paese. La loro esperienza è stata raccontata nel corso di 'La promessa 2026', la maratona live organizzata per sostenere la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica, promossa da Aisla, Associazione italiana Sla.