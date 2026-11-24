"L'incidenza della miopia in età scolare è vertiginosa, ormai, perché le nostre abitudini di vita stanno cambiando e il 'baby sitter', ormai, è diventato il telefonino. I nostri ragazzi passano tanto tempo davanti allo schermo o davanti a uno smartphone e questo ha grande rilevanza, scientificamente provata, sul peggioramento della miopia". Così Stanislao Rizzo, direttore Centro europeo di Miopia Policlinico Gemelli, intervenendo nel corso della presentazione dello stesso Centro, inaugurato al Policlinico Gemelli di Roma.