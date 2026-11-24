"I lavori per la realizzazione della palazzina", che ospiterà la sede definitiva del Centro europeo della miopia, "inizieranno a breve e si concluderanno nell'arco di due anni, nel 2029. Si tratta di un investimento importante e significativo, reso possibile grazie al contributo determinante dell'Inail. La Regione Lazio è stata brava a intercettare questa opportunità e il Gemelli a valorizzare e sviluppare queste eccellenze". Sono le parole di Francesco Rocca, presidente Regione Lazio, in occasione della presentazione del nuovo Centro europeo della miopia inaugurato al Policlinico Gemelli di Roma.