"Ci sentiamo molto coinvolti quando si tratta di combattere delle fragilità giovanili, che noi contrastiamo internamente, ma anche sul territorio, in tanti modi diversi: con l'educazione finanziaria, con l'aiuto che ci può dare lo sport e anche con progetti importanti come questo". Sono le parole di Remo Taricani, Deputy Head Unicredit Italia, in occasione dell'incontro con la stampa dedicato alla seconda edizione di "Cdf SafeTeen", il progetto per la salute mentale degli adolescenti promosso da C'è da fare (Cdf) Ets in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e UniCredit a Roma.