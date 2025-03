Salus tv n° 10 del 12 marzo 2025

In questo numero: Ipsos, ‘italiani promuovono Ssn, liste d’attesa prima criticità’ Ipofosfatasia, approvata da Aifa rimborsabilità di asfotase alfa Al via ad Ancona il primo centro di Medicina di precisione – Heal Italia nelle Malattie rare, in occasione del primo convegno nazionale dei centri Heal Italia Sla, concluso il progetto "Familiar-mente": formati venti assistenti familiari Minelli (Lum), uso antibiotici distrugge tutti i batteri e danneggia il microbiota, importante intervenire con probiotici giusti Fatturato record per Menarini nel 2024