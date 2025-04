Salus tv n° 13 del 2 aprile 2025

In questo numero: Napoli, l’Accademia di Belle Arti colora il reparto di Ematologia del Pascale Congresso Fnopi, ‘investire sugli infermieri è investire sul futuro del Paese’ Esperti, ‘con Jak inibitori cambiato per Les paradigma terapeutico’ Epilessie rare, impegno trasversale per un quadro normativo adeguato Dal personal trainer Boceda, 5 esercizi efficaci ed errori da non commettere per avere gambe snelle e toniche ‘Future callin’, imprese e istituzioni a confronto su autonomie strategiche Il ginecologo Grassi dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, è cruciale prepararsi bene alla gravidanza per la salute dei futuri mamma e figlio Malattie rare, novità terapeutiche per l’ipoparatiroidismo A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: “Dialoghi con Mr. Parkinson”, il primo docufilm pensato per smascherarlo