Salus tv n° 23 dell'11 giugno 2025

In questo numero: In Italia 144.000 persone con Sclerosi multipla, Barometro Aism fotografa emergenza sanitaria e sociale Esperti dell’Istituto Gentili di Bari: 'Indispensabile il ruolo dei farmaci oppioidi, aumentare la consapevolezza' 80° Congresso della Sip: “Infanzia trascurata, serve un cambio di rotta” Italia prima in Europa per Banche del latte umano donato. Agosti della Sin “vero e proprio salvavita per neonati più fragili, ma solo 1/3 lo riceve” Caldo e afa, magnesio e potassio possono aiutare contro crampi e stanchezza Parodontologi e medici di medicina generale uniscono le forze per migliorare la cura dei pazienti. Al via campagna “Perio & Family Doctors”