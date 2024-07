Salus tv n. 28 del 10 luglio 2024

In questo numero: Al Laboratorio 20/30 protagoniste le applicazioni, potenzialità e rischi dell’Intelligenza artificiale Infezioni da virus respiratorio sinciziale, a Bari il convegno che pone al centro la prevenzione nei neonati Fitness on-the-go, gli allenamenti da portare in valigia Diabete, Regione Lazio detta nuove linee guida per il monitoraggio glicemico All'Irccs San Raffaele di Roma nuova palestra con tecnologie bioniche e biorobotiche, unica nel suo genere in Italia A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Al via la campagna Crohnviviamo, per far luce sui bisogni di chi ha la malattia di Crohn