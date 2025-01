In questo numero: Aisf e Cfu – Italia in Senato per chiedere integrazioni a vantaggio delle persone con fibromialgia a disegni di legge Nuovo studio italiano conferma efficacia Inclisiran con una riduzione del colesterolo Ldl del 60% Emulsionanti e rischio diabete di tipo 2, sette sotto accusa A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Scompenso cardiaco, se i pazienti partecipano al disegno dei trial migliorano le cure