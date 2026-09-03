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Salus tv n° 35 del 2 settembre 2026

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03 settembre 2026 | 13.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In questo numero: Salute nelle carceri, i suggerimenti di Fabrizio Pulvirenti nel saggio "SSN 4.0. Proposte per la rifondazione del sistema salute" "Pulizia non è laboratorio chimico sperimentale". Le raccomandazioni dell'esperto per evitare i rischi per la salute dei prodotti per l'igiene della casa A seguire gli Speciali Salus tv dal titolo: 7° Indice regionale maltrattamento infanzia: Piziali (Cesvi), solitudine e reti sociali fragili lo alimentano. Frattura netta tra nord e sud Italia E ancora: Per il lipedema non c'è una cura specifica. Ecco i segnali che ogni donna dovrebbe conoscere e 3 esercizi del personal trainer Cristian Boceda per alleviarne i sintomi

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