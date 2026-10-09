Salus tv n° 40 del 7 ottobre 2026

In questo numero: Carugi (Farmindutria), 'plasmaderivati strategici e di valore. In Italia sistema all'avanguardia'; A 25 anni dal Titolo V il libro su equità e rapporto tra Stato e Regioni; Amgen lancia campagna di sensibilizzazione su malattia IgG4-correlata; "Expat blues", il disagio psicologico dei giovani che hanno cambiato paese per studio e per lavoro – Mio; Salute orale: Andi e Mentadent, 'trasformare in azione la consapevolezza su prevenzione'; FrecciaRosa, Gruppo Fs e IncontraDonna ancora insieme. La prevenzione dei tumori viaggia in treno; Malattie metaboliche rare, alla Camera la proposta per garantire cure lungo tutta la vita; Neurochirurgia: Giuseppe Catapano eletto presidente della SINch