Sciopero ATM a Milano oggi, venerdì 9 ottobre 2026: giornata complicata per chi si sposta con i mezzi pubblici. La mobilitazione di 24 ore proclamata dai sindacati AL Cobas e Confial Trasporti coinvolge la rete del trasporto pubblico milanese, con possibili disagi per metropolitana, autobus e tram. Il servizio è previsto nelle fasce garantite del mattino e del pomeriggio, mentre le corse potrebbero subire interruzioni dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Ecco gli orari dello sciopero, le linee interessate e cosa sapere prima di mettersi in viaggio.

Gli orari e le fasce garantite

L'agitazione sindacale dura 24 ore, ma sono previste alcune finestre nelle quali il servizio deve essere garantito. Secondo l'avviso ufficiale di ATM, i mezzi potrebbero non circolare regolarmente nei seguenti orari:

Dalle 8.45 alle 15: possibili sospensioni e riduzioni del servizio.

Dalle 18 fino al termine del servizio: seconda fascia a rischio.

Le fasce garantite sono invece dall'inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Chi deve raggiungere il lavoro, la scuola o un appuntamento è quindi invitato a organizzare gli spostamenti tenendo conto di questi orari.

Quali mezzi sono coinvolti

Lo sciopero riguarda le linee ATM di Milano e può interessare tutte le principali modalità di trasporto urbano: metropolitane, tram e autobus. Non è possibile stabilire in anticipo quali corse saranno effettivamente cancellate, perché l'impatto dipenderà dall'adesione del personale.

Anche le linee della metropolitana M1, M2, M3, M4 e M5 potrebbero subire interruzioni nelle fasce non garantite. Per conoscere la situazione effettiva delle singole linee è importante consultare gli aggiornamenti diffusi da ATM durante la giornata.

I motivi della protesta

La protesta è stata indetta da AL Cobas e Confial Trasporti per una serie di rivendicazioni legate alle condizioni di lavoro e all'organizzazione del servizio.

Tra le questioni sollevate figurano la sicurezza del personale e il contrasto alle aggressioni, la pulizia dei mezzi, i turni di lavoro, la gestione delle ferie, la trasformazione dei contratti part-time in full-time e le richieste di adeguamento economico. Le due sigle hanno inoltre evidenziato ulteriori criticità relative all'organizzazione aziendale e alle condizioni operative dei lavoratori.

I treni regionali sono coinvolti?

Lo sciopero ATM riguarda il trasporto pubblico gestito dal gruppo milanese e non coinvolge direttamente i treni Trenord, che secondo le informazioni pubblicate in vista della mobilitazione sono esclusi dall'agitazione. Chi arriva a Milano in treno può comunque dover considerare eventuali disagi per il successivo collegamento con la rete urbana ATM.

Gli aggiornamenti in tempo reale

Per verificare eventuali chiusure delle stazioni, corse cancellate, modifiche al servizio e ripresa della circolazione, è consigliabile consultare il sito ufficiale di ATM prima di partire e durante la giornata.

La situazione può cambiare in base all'adesione allo sciopero: pianificare il viaggio nelle fasce garantite e prevedere un'alternativa può aiutare a ridurre il rischio di ritardi.