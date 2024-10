Salus tv n. 41 del 9 ottobre 2024

Nella Giornata mondiale per il cuore, flash mob a Roma per campagna "Liberiamo la circolazione dal colesterolo" Sirm presenta R7 - Radiology, il *Forum internazionale di radiologia Prevenzione, innovazione, sostenibilità al centro dell’evento per i 75 anni di Abbott I ragazzi della Naba di Milano presentano “Luce tra i frammenti”, un cortometraggio che apre nuova narrazione sui tumori ematologici Con Sma Talent School le persone con atrofia muscolare spinale ritrovano la propria voce Happy Ageing, a Roma la terza edizione degli Stati generali dell’invecchiamento attivo Presentato il position paper “Tumore al Polmone: la Via Maestra è la Diagnosi Precoce” Leucemia linfoblastica acuta, blinatumomab aumenta significativamente sopravvivenza in pazienti di nuova diagnosi Da Menarini nuove prospettive terapeutiche per tumori del sangue Cancro del polmone ancora 'big killer', nel Lazio 3.500 casi all'anno – A seguire la 4° puntata della Serie “Tumore al seno e rientro al lavoro” dal titolo: Il percorso psicologico dalla diagnosi al rientro al lavoro