circle x black
Cerca nel sito
 

Salus Tv n° 44 del 5 novembre 2025

07 novembre 2025 | 16.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In questo numero: Primo trapianto al mondo di arteria polmonare, eseguito al Sant'Andrea - Sapienza di Roma Al 55° Congresso Sin presentato da Merck nuovo vodcast 'Mille Storie' Siti, "ottimizzare la protezione vaccinale contro l'influenza" Irccs Bambino Gesù, 40 anni di ricerca e cura, inaugurato nuovo laboratorio di Terapia genica Congresso Siaarti-ICare 2025, anestesisti tra innovazione ed etica Atassia di Friedreich , Biogen lancia campagna #challengeyourbalance Fibrillazione atriale, ablazione a campo elettrico pulsato più sicura, rapida ed efficace Prevenzione cancro del seno, adesione altissima di donne della Polizia a Care for Caring 2.0 7% bebè ha necessità terapia intensiva, neonatologi: 'ridurre procedure dolorose' Aifa approva rimborsabilità danìcopan per il trattamento di adulti con Epn che presentano anemia emolitica residua Dolore cronico, gli esperti: 'esempi regionali virtuosi ma gestione non omogenea'

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza