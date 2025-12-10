Salus tv n° 48 del 3 dicembre 2025

In questo numero: Sla, oltre 450mila euro raccolti per la ricerca su questa malattia rara con 'La promessa' di Aisla Al via campagna 'Choose you - La scelta sei tu', per dare voce alle persone con Hiv Tumore al seno. Quando la diagnosi diventa racconto: presentato a Milano il docufilm 'Il bagaglio' Diabete, il vodcast per andare oltre il pregiudizio e affrontare lo stigma Campagna "Women in rare", per Giornata persone con disabilità fari puntati su conseguenze diagnosi tardiva e inclusione lavorativa Forum Risk Management, esperti a confronto su futuro professioni infermieristiche La psicoanalista Adelia Lucattini, "il regalo pensato rinsalda le relazioni ed è un antidoto al consumismo" Influenza, al via lo spot Rai per la vaccinazione, con Carlo Conti testimonial Salute, Intelligenza artificiale, Ibd pre-cliniche e nuove terapie: dal Congresso Ig-Ibd nasce una nuova era nella gestione delle Malattie infiammatorie croniche intestinali Via libera Aifa a terapia efficace per anemia da sindromi mielodisplastiche Attivata al policlinico universitario Tor Vergata di Roma la nuova Unità di Medicina di urgenza