Salus tv n° 8 del 26 febbraio 2025

In questo numero: Giornata mondiale cancro infantile, Peter Pan Odv lancia laboratori di arteterapia per aiutare bambini e genitori La riformulazione di aflibercept ridefinisce il trattamento delle maculopatie in Italia In Italia boom di infezioni sessualmente trasmesse, e tanti i casi di violenza sulle donne. Stettini (Fiss), serve educazione sessuale nelle scuole integrata con quella affettiva Via libera di Aifa a rimborsabilità momelotinib: nuova terapia per mielofibrosi Remissione completa neuroblastoma in 3 dei 5 piccoli curati al Bambino Gesù con Car-T da donatori