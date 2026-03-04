circle x black
Salus tv n° 9 del 4 marzo 2026

04 marzo 2026 | 16.26
In questo numero: Pediatri, 'bimbi più sani con alcune regole nell'uso di smartphone e tablet' Sound Sensation a Siena: quando scienza, musica e talento superano le barriere della sordità "Prendi in mano la tua vita", al via nuova campagna su eczema cronico delle mani 'Futuro della cura', progetto di J&J e Microsoft per Ssn al passo con i tempi Per Giornata mondiale delle malattie rare fari puntati sulla Pku Hiv lab Lombardia, esperti a confronto su nuovi modelli gestione Hiv Diabete può influenzare anche il modo in cui viviamo le emozioni. Lo studio Università Campus Bio-Medico di Roma, al via il 33° anno accademico tra scienza, valori e internazionalizzazione Farmaci, a Roma 'Road tu Immunity' per una strategia delle prevenzione contro RSV A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Fuoco di Sant'Antonio, rischio sottovalutato: perché informarsi e proteggersi E per concludere l'8a puntata della Serie "Libertà visiva. Un nuovo modo di vedere il mondo" dal titolo: Lenti Icl garantiscono qualità visiva e rapidità della riabilitazione

