Salus tv n° 9 del 5 marzo 2025

In questo numero: ‘Guardiamoci negli occhi’, online il vodcast su ‘patologie retiniche e degenerazioni vitreali’ Tumore ovarico, presentati a Roma programmi e richieste dell’Ovarian cancer commitment Herpes Zoster, indagine internazionale rivela: rischi sottovalutati Abbott presenta "Oltre il pregiudizio" per superare i pregiudizi sul diabete A Roma il convegno "La chirurgia in Italia: proposte delle società chirurgiche" Activia lancia il questionario online dedicato alla salute del microbiota intestinale Disturbi mentali e neurologici, al via Intergruppo parlamentare 'One Brain' per la salute del cervello Malattie rare, a Roma il convegno finale della campagna #UNIAMOleforze A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Obesità e disturbi del sonno, due fenomeni legati. Ritmo circadiano e scelte alimentari consapevoli, anche con l’aiuto di dolcificanti, utili per la prevenzione E per concludere la 3° puntata della Serie “Libertà visiva. Un nuovo modo di vedere il mondo” dal titolo: Lenti intraoculari Icl, il recupero della qualità visiva rapida ha un effetto “wow”