Salute, Agosti (Sin): "Prevenzione della prematurità fondamentale: superare le disuguaglianze per cure eque da Nord a Sud"

"La prevenzione della prematurità è innanzitutto la cosa migliore: servono cure ostetriche adeguate in centri specializzati. In Italia ne abbiamo molti, ma dobbiamo lavorare per eliminare le macchie di leopardo e le disuguaglianze territoriali. Come Società italiana di neonatologia teniamo moltissimo all'equità delle cure ostetriche e neonatali lungo tutta la penisola: l'obiettivo prioritario è far sì che tutti i bambini possano nascere bene e con le stesse opportunità, da Nord a Sud". A porre l'accento sul tema è Massimo Agosti, presidente della Società italiana di neonatologia (Sin), a margine della cornice del Festival del Cinema di Roma per il lancio del docufilm "Vite in campo", opera firmata dai registi Donatella Romani e Roberto Amato con la partecipazione di Roberto Farnesi e Tathiana Garbin, promossa con il contributo non condizionante di Chiesi Italia.