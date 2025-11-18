Salute: Annicchiarico (Regione Veneto), 'contributo comunità ha valore estremamente importante'

"Il nostro servizio sanitario fonda sul principio della solidarietà e della mutua assistenza. Questo già di per sé ne connota le caratteristiche di socialità. Ma oggi più che mai è evidente che, al di là del suo assetto istituzionale, il contributo della comunità può avere un valore estremamente importante, anche nutrendosi della responsabilizzazione individuale". Parole di Massimo Annicchiarico, direttore generale Area sanità e sociale Regione Veneto, intervenendo a Roma alla "Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale", in svolgimento a Palazzo dell'Informazione.