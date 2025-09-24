circle x black
Salute,  'Apicoltura e sanità pubblica': workshop su Animal health e sistema I&R

24 settembre 2025
"Sanità e apicoltura: sfide e opportunità". E' questo il titolo del workshop organizzato al ministero della Salute dall'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise in qualità di Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli Animali, su iniziativa del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. L'evento è stato occasione di formazione e confronto tra istituzioni, associazioni di settore e comunità scientifica sulle implicazioni dell'Animal Health Law e sull'applicazione del Sistema di registrazione e identificazione in apicoltura.

