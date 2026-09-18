Salute: Biroccio (Gsk Italia), 'ricerca genera valore per pazienti e sistema Paese'

"La ricerca mette in moto una filiera di persone con alta capacità e, successivamente, genera valore per il paziente che ne beneficia, ma anche per tutta la filiera che sta dietro. Ovviamente ne beneficia anche il sistema sanitario nazionale, perché il paziente in salute accede meno" ai servizi del "sistema sanitario nazionale ed è più produttivo". Così Antonino Biroccio, presidente e amministratore delegato Gsk Italia, intervenendo oggi a Milano all'incontro "Farmacia e salute: prevenzione, innovazione e prossimità per il benessere delle comunità', organizzato da The European House Ambrosetti - Teha e Federfarma Lombardia con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano e il contributo non condizionante di Gsk, Leo Pharma, Msd e Teva.