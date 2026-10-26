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Salute, Borrelli (Aned): "Rinascere grazie al sì alla donazione. Un dono che fa rivivere chi non c'è più"

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26 ottobre 2026 | 10.31
Redazione Adnkronos
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"Gli atleti della Nazionale di tennis trapiantati testimoniano come si possa rinascere grazie al sì alla donazione espresso in vita da qualcun altro. Il Dono Day unisce giocatori amatoriali e atleti trapiantati: sono tutte storie uniche, fatte di percorsi complessi in cui bisogna adattarsi alla malattia e alle rinunce. Ricevere un organo significa portare con sé chi non c'è più lungo il proprio cammino, facendogli vivere le nostre stesse emozioni". A ricordarlo è Roberta Borrelli, consigliera nazionale dell'Associazione nazionale emodializzati (Aned), nel corso della presentazione al Festival del Cinema di Roma di "Vite in campo" docufilm nato da un'idea di Donatella Romani e Roberto Amato con Roberto Farnesi e Tathiana Garbin, reso possibile dal contributo non condizionante di Chiesi Italia.

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