Salute, Borrelli (Aned): "Rinascere grazie al sì alla donazione. Un dono che fa rivivere chi non c'è più"

"Gli atleti della Nazionale di tennis trapiantati testimoniano come si possa rinascere grazie al sì alla donazione espresso in vita da qualcun altro. Il Dono Day unisce giocatori amatoriali e atleti trapiantati: sono tutte storie uniche, fatte di percorsi complessi in cui bisogna adattarsi alla malattia e alle rinunce. Ricevere un organo significa portare con sé chi non c'è più lungo il proprio cammino, facendogli vivere le nostre stesse emozioni". A ricordarlo è Roberta Borrelli, consigliera nazionale dell'Associazione nazionale emodializzati (Aned), nel corso della presentazione al Festival del Cinema di Roma di "Vite in campo" docufilm nato da un'idea di Donatella Romani e Roberto Amato con Roberto Farnesi e Tathiana Garbin, reso possibile dal contributo non condizionante di Chiesi Italia.