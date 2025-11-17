circle x black
Cerca nel sito
 

Salute, cardiomiopatia ipertrofica: cardiologo Sinagra, 'stimati in Italia circa 100mila casi'

17 novembre 2025 | 16.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Si stima che in Italia vi siano circa 100mila casi di cardiomiopatia ipertrofica, il 50% dei quali clinicamente rilevanti e sintomatologicamente impegnativi, solo una parte delle quali influenzabili con i trattamenti tradizionali disponibili. Le dimensioni sono quelle di una patologia non molto frequente, ma che incide per la diagnosi della quale il sospetto diagnostico è importante, e soprattutto coinvolge soggetti fra la seconda e la quarta decade di vita, che corrispondono alle fasi giovanili della vita, in cui è maggiore l'esigenza di essere performanti e produttivi". Sono le parole di Gianfranco Sinagra, professore di Cardiologia, direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare - Azienda sanitaria universitaria integrata, Trieste e presidente eletto della Società italiana di Cardiologia - Sic, in occasione dell'incontro con la stampa, realizzato con il supporto di Bristol Myers Squibb e svoltosi a Roma in cui è stata annunciata l'approvazione della rimborsabilità del nuovo farmaco orale mavacamten, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco - Aifa, per il trattamento della cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (Cmio) sintomatica (classe II-III secondo la classificazione Nyha) in pazienti adulti. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza