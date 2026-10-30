Salute: Castaman (Siset), 'terapia genica sfida futura per emofilia e trombosi'

Nella cura dell'emofilia "auspichiamo di arrivare a una terapia genica che sia risolutiva, sicura e applicabile fin dalle prime fasi di vita, e non solo dopo i 18 anni, per soddisfare appieno il bisogno di guarigione dei pazienti. Sarà un percorso che richiederà ancora qualche anno, ma i nuovi farmaci all'orizzonte sono estremamente promettenti". A dirlo è Giancarlo Castaman, presidente Siset - Società italiana per lo studio dell'emostasi e della trombosi, in occasione del XXIX Congresso nazionale della Società scientifica, a Roma.