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Salute: Congresso Sip, il progresso della pneumologia dell'asma severo alle patologie rare

08 ottobre 2026 | 15.05
Redazione Adnkronos
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Un settore sempre più centrale nel sistema sanitario, chiamato ad affrontare sfide cliniche cruciali di fronte all'aumento delle patologie respiratorie, all'impatto dei cambiamenti climatici e al progressivo invecchiamento della popolazione. È questo il quadro emerso nel corso del XXVII Congresso nazionale organizzato a Roma dalla Società italiana di pneumologia (Sip). L'incontro ha messo in luce l'evoluzione di una disciplina complessa e dinamica, spinta dall'innovazione scientifica, dalla medicina di precisione e dai nuovi farmaci biologici verso percorsi terapeutici tempestivi, integrati su misura per il paziente. L'introduzione delle bioterapie e la disponibilità di molecole ad ampia durata d'azione stanno infatti trasformando in modo radicale la gestione sia delle patologie ad elevata diffusione come l'asma grave, sia delle malattie rare e sistemiche.

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