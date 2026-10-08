Salute: Congresso Sip, il progresso della pneumologia dell'asma severo alle patologie rare

Un settore sempre più centrale nel sistema sanitario, chiamato ad affrontare sfide cliniche cruciali di fronte all'aumento delle patologie respiratorie, all'impatto dei cambiamenti climatici e al progressivo invecchiamento della popolazione. È questo il quadro emerso nel corso del XXVII Congresso nazionale organizzato a Roma dalla Società italiana di pneumologia (Sip). L'incontro ha messo in luce l'evoluzione di una disciplina complessa e dinamica, spinta dall'innovazione scientifica, dalla medicina di precisione e dai nuovi farmaci biologici verso percorsi terapeutici tempestivi, integrati su misura per il paziente. L'introduzione delle bioterapie e la disponibilità di molecole ad ampia durata d'azione stanno infatti trasformando in modo radicale la gestione sia delle patologie ad elevata diffusione come l'asma grave, sia delle malattie rare e sistemiche.