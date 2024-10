Salute, congresso Siu: tecnologia all’avanguardia ma importante investire su prevenzione urologica

Le innovazioni tecnologiche nel campo dell’urologia, dal trattamento dei tumori a quello delle problematiche funzionali, dall’approccio alla calcolosi urinaria fino ai trapianti sono stati al centro del 97simo congresso nazionale della Siu, Società italiana di urologia che si è svolto a Bari. A sottolineare l’importanza della prevenzione, anche in tema di denatalità, è stato lo stesso il presidente Siu, Giuseppe Carrieri: "Una visita periodica dopo i 18 anni è utile per verificare che non ci siano quelle condizioni che potrebbero portare all'infertilità".