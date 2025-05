Salute, De Luca (Anmco): "Presente e innovazione al congresso dei cardiologi"

“Presente e futuro della cardiologia, partiamo dalle patologie più comuni in cardiologia che sono lo scompenso cardiaco, l'infarto e la coronaropatia, tocchiamo anche patologie rare geneticamente determinate, partiamo dalla prevenzione primaria, arriviamo alla prevenzione secondaria con trattamenti innovativi e con strategie innovative anche con l'impiego dell'intelligenza artificiale”. Sono alcuni temi del Congresso di Anmco, Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, presentati al vice presidente dell'associazione Leonardo De Luca. “Parliamo di terapie ormai che usiamo da decenni ma” anche di quelle che devono ancora essere “immesse sul mercato ma che sono state studiate in trainer clinici randomizzati, l'innovazione parte sempre dalla tradizione, in questo congresso, come nella tradizione Anmco, cerchiamo di coniugare tradizione e futuro, presente e innovazione.”