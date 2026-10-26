Salute, Farnesi: "Vite in campo' per una società più inclusiva. I veri eroi sono le famiglie"

"Spero che questo mio piccolo contributo faccia sì che si possa avvicinare la società e renderla più accogliente e più inclusiva verso queste storie. Nel docufilm parliamo di famiglie rare che, visto il contesto, sono loro i veri eroi a cui chiedere l'autografo. Lo dico senza retorica". Lo ha dichiarato l'attore Roberto Farnesi, tra i protagonisti della pellicola, intervenendo al Festival del Cinema di Roma in occasione della presentazione di "Vite in campo", un documentario di Donatella Romani e Roberto Amato con Roberto Farnesi e Tathiana Garbin, realizzato con il contributo non condizionante di Chiesi Italia.