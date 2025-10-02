Salute, Gallotta (Mentadent): "Prevenzione dentale sia pratica quotidiana accessibile e condivisa"

"Prevenire è un diritto, e deve diventare una pratica quotidiana, accessibile e condivisa. I dati Ipsos ci dicono che oltre il 60% degli italiani ha già prenotato una visita, ma il 40% ancora no, e metà di questi non intende farlo. È qui che dobbiamo intervenire: fare sistema, coinvolgere, comunicare con un linguaggio semplice, chiaro e scientificamente corretto". Così Cristiano Gallotta, Marketing Oral Care Italia & Brand Development Lead Europe Unilever, intervenendo in occasione della conferenza stampa per il 45esimo Mese della prevenzione dentale, campagna italiana per l'igiene orale, nata dalla collaborazione tra Andi -Associazione nazionale dentisti italiani e Mentadent.