Salute, Gasperini (Fondazione Mariani): "Dove forniamo una cura dobbiamo anche prenderci cura"

"Offrire un percorso dedicato alle famiglie che assistiamo è importantissimo perché, laddove forniamo una cura, dobbiamo anche prenderci cura. Le famiglie vengono da noi in cerca di aiuto, ascolto e comprensione. Anche laddove non ci sono cure specifiche, poter fare un percorso insieme è fondamentale: può essere in salita o in discesa, ma se lo facciamo insieme riusciamo a imparare gli uni dagli altri e a darci l'energia e la motivazione per andare avanti". È il messaggio lanciato da Serena Gasperini, pediatra della Fondazione Mariani, in occasione della presentazione al Festival del Cinema di Roma del docufilm "Vite in campo", diretto da Donatella Romani e Roberto Amato, con la partecipazione di Roberto Farnesi e Tathiana Garbin e prodotto grazie al sostegno non condizionante di Chiesi Italia.