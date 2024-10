Salute, Girelli: 'Sconfiggere pregiudizio sociale: a volte chi soffre di malattie mentali sembra abbia uno stigma'

“La politica deve avere piena comprensione della gravità del fenomeno presente nella nostra società. Spesso è stato sottovalutato, non si sono organizzate le necessarie risposte” ha detto Gian Antonio Girelli, commissione Affari sociali della Camera dei Deputati in occasione dello spettacolo “Pinocchio: una favola alla rovescia”, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico al Teatro Parioli di Roma. L’evento è realizzato grazie al contributo non condizionato di Lundbeck Italia, con il patrocinio del Senato, del Ministero della Salute, dell'Iss, del CNG-Consiglio Nazionale Giovani e di Tor Vergata.