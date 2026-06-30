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Salute: Gnocchi (Novartis), 'grazie a sinergia tra stakeholder cambio di paradigma verso medicina basata sul valore'

30 giugno 2026 | 14.46
Redazione Adnkronos
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"Oggi ho compreso in modo ancora più forte come competenza, passione, visione siano ingredienti che accomunano associazioni di pazienti, clinici, direttori generali, istituzioni, ma anche noi come azienda. Si tratta di ingredienti che porteranno a un cambio di paradigma, da una medicina basata sull'outcome clinico a una medicina basata sul valore per il sistema. Questo è l'unico ingrediente che ci permetterà di avere una medicina sostenibile, equa e tempestiva". Così Chiara Gnocchi, Communication & advocacy head Novartis Italia, intervenendo oggi a Milano all'evento 'Pazienti in Agorà. Verso una cura più vicina per tutti, presso Sda Bocconi.

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