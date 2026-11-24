"Non si può misurare la longevità degli esseri umani in modo diretto, ma lo si può fare usando organismi modello come pesci zebra e drosofile. Sabinsa investirà ancor più in queste aree per studiare le potenzialità dei nostri ingredienti botanici, analizzare il modo in cui migliorano la nostra salute intestinale e la permeabilità intestinale correlata all'invecchiamento o potrebbero aumentare la nostra speranza di vita", ha dichiarato Umar Jan, President European Operations di Sabinsa Europe GmbH, a margine del Sabinsa Knowledge Day, una giornata di confronto e di approfondimento su temi come longevità, integratori e prebiotici, andato in scena oggi all'Hotel Meliá di Milano e promosso, in collaborazione con il Gruppo editoriale Tekno Scienze, da Sabinsa, azienda attiva nella produzione e nella commercializzazione di estratti vegetali e ingredienti alimentari per il settore cosmeceutico e nutraceutico.