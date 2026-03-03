Salute: lenti Icl garantiscono qualità visiva e rapidità della riabilitazione

Miopia, astigmatismo e ipermetropia corretti in modo preciso grazie alle lenti intraoculari Icl, che rappresentano una soluzione consolidata nella chirurgia refrattiva per la correzione di difetti visivi come questi. Uno degli aspetti che più caratterizza questa procedura, accanto alla qualità visiva, è la rapidità della riabilitazione. Se ne è parlato con l'oculista Alessandro Mularoni, che ha condiviso la sua esperienza clinica nell'utilizzo delle lenti intraoculari e il percorso informativo con cui accompagna i pazienti alla comprensione di questa tecnologia e dei suoi benefici.