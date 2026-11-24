"Il mercato dei prebiotici è uno dei più grandi in termini di volume, ma ultimamente sta aumentando l'interesse per i postbiotici, che crescono di circa il 10%, mentre quelli più tradizionali si attestano intorno al 6%. Essendo ancora uno dei mercati meno sviluppati, sono però necessari altri studi clinici per dimostrare i loro possibili benefici", ha dichiarato Antonella Lisella-Wright, Project Manager di Kline Company, a margine del Sabinsa Knowledge Day, una giornata di confronto e di approfondimento su temi come longevità, integratori e salute intestinale, andato in scena oggi all'Hotel Meliá di Milano e promosso, in collaborazione con il Gruppo editoriale Tekno Scienze, da Sabinsa, azienda attiva nella produzione e nella commercializzazione di estratti vegetali e ingredienti alimentari per il settore cosmeceutico e nutraceutico.