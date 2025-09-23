circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: Lollobrigida, 'api elemento molto prezioso per l'ambiente'

bms 2 b

23 settembre 2025 | 13.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"L'apicoltura è al centro dell'interesse dei ministeri dell'Agricoltura, dell'Ambiente e della Salute come capacità di produrre elementi di benessere, di qualità e che corrisponde anche alla tutela dell'ambiente. Questo evento apre un workshop molto importante con operatori del settore per continuare a raccontare ciò che abbiamo già fatto e ciò che faremo a protezione di questo elemento molto prezioso per l'ambiente". Così Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, intervenuto al workshop 'Sanità e apicoltura, sfide e opportunità', organizzato presso il ministero della Salute.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza