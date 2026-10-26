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Salute, Mecchia (Chiesi Italia): "Docufilm strumento per raccontare la quotidianità delle malattie rare"

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26 ottobre 2026 | 10.31
Redazione Adnkronos
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"'Vite in campo' lancia un messaggio chiaro sulla forza della collaborazione di tutta la filiera al fianco del cittadino e di chi vive una patologia rara. È un approccio olistico in cui l'Italia crede fortemente. Il cinema rappresenta oggi un metodo narrativo straordinario per coinvolgere il grande pubblico sulla quotidianità dei pazienti, che non è solo clinica, ma riguarda da vicino le famiglie e i caregiver. È un'occasione importante per dare voce a chi spesso non riesce a trasmettere ciò che affronta e per sensibilizzare sulla qualità di vita delle persone". Lo ha sottolineato Stefano Mecchia, Senior Director Communication & Corporate Public Affairs di Chiesi Italia, intervenendo al Festival del Cinema di Roma in occasione della presentazione di "Vite in campo", un documentario di Donatella Romani e Roberto Amato con Roberto Farnesi e Tathiana Garbin, realizzato con il contributo non condizionante di Chiesi Italia.

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