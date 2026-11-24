"Molte delle problematiche di salute legate alla longevità vengono gestite meglio grazie a un microbioma sano, che permette di ottenere una riduzione dell'infiammazione e dei disturbi metabolici. Un'altra prova del legame indiretto fra biotici e longevità è rappresentata dal trapianto di microbioma fecale: quantomeno nei topi, è possibile invertire il processo di invecchiamento trapiantando il microbioma di un esemplare giovane in uno anziano", ha dichiarato Len Monheit, Executive Director di Global Prebiotic Association, a margine del Sabinsa Knowledge Day, un momento di confronto e di approfondimento su temi come longevità, salute intestinale e prebiotici, andato in scena oggi all'Hotel Meliá di Milano e promosso, in collaborazione con il Gruppo editoriale Tekno Scienze, da Sabinsa, azienda attiva nella produzione e nella commercializzazione di estratti vegetali e ingredienti alimentari per il settore cosmeceutico e nutraceutico.