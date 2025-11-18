Salute: Montesano (Logista), 'Green Box è esempio concreto di tracciabilità ambiente'

"La nostra attenzione alla tracciabilità dell'ambiente si concretizza, ad esempio, nel modello di Logista Green Box, un modello di logistica più responsabile e di economia circolare, attraverso il riutilizzo delle scatole che mandiamo in distribuzione attraverso la nostra filiera ai nostri clienti". Lo ha detto Giampaolo Montesano, network director di Logista, durante il panel 'One health: la salute integrata di persone, animali e ambiente', tenutosi in occasione della "Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale", in svolgimento a Palazzo dell'Informazione a Roma.