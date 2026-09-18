circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: Monti (Regione Lombardia), 'territorio impegnato su strategie vaccinali di prevenzione soprattutto verso anziani'

sponsor

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
18 settembre 2026 | 14.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Lombardia è in prima linea nell'innovazione anche sul fronte delle strategie di prevenzione vaccinale, con un'attenzione particolare alla popolazione anziana. Oggi disponiamo di un ventaglio molto ampio di strumenti di prevenzione, in grado di offrire un beneficio importante a fasce sempre più estese della popolazione, ed è fondamentale fare in modo che possano essere utilizzati da tutti coloro che ne hanno bisogno. I risultati raggiunti dalla Lombardia, tra i più significativi a livello nazionale, ci spingono a rafforzare ulteriormente questa strategia, coinvolgendo in modo ancora più capillare la popolazione, a partire dalle persone più anziane. In questa direzione si inserisce la forte collaborazione avviata con Federfarma e i numerosi progetti sui quali lavoreremo già nei prossimi mesi". Sono le parole di Emanuele Monti, presidente della Commissione Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia del Consiglio regionale della Lombardia e componente del CdA di Aifa, in occasione dell'incontro 'Farmacia e salute: prevenzione, innovazione e prossimità per il benessere delle comunità', organizzato oggi a Milano da The European House Ambrosetti - Teha e Federfarma Lombardia con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano e il contributo non condizionante di Gsk, Leo Pharma, Msd e Teva.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Influenza 2026-2027, Pregliasco: "Avremo almeno 12-14 milioni di casi" - Video
Bomba d'acqua su Roma, le immagini di Corso Francia allagato - Video
News to go
Classifica degli ospedali migliori al mondo per specialità
Centrosinistra, Fico: "Primarie? Grande momento di partecipazione" - Video
Malika Ayane: "Caso Ed Sheeran? Un artista deve poter scegliere se schierarsi" - Video
Centrosinistra, Boccia (Pd): "Primarie? Saranno una festa, ma prima il programma" - Video
Piero De Luca (Pd): "Pronti ad alternativa di governo a questa destra" - Video
Famiglia nel bosco, Brambilla: "Figli vanno scarcerati e affidati all'amore dei genitori" - Video
Progetto Civico Italia sbarca in Lombardia, Onorato: "Concretezza e pragmatismo per rispondere ai cittadini" - Video
Festa dell'Unità, il dirigente dei Giovani Dem: "Distruggere il capitalismo, liberarci dal giogo Usa e sionismo" - Video
Masini: "Con Fedez feeling immediato, chissà cosa nascerà in futuro" - Video
News to go
Bollo auto e abolizione 2027, chi non dovrà pagarlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza