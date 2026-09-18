Salute: Monti (Regione Lombardia), 'territorio impegnato su strategie vaccinali di prevenzione soprattutto verso anziani'

"La Lombardia è in prima linea nell'innovazione anche sul fronte delle strategie di prevenzione vaccinale, con un'attenzione particolare alla popolazione anziana. Oggi disponiamo di un ventaglio molto ampio di strumenti di prevenzione, in grado di offrire un beneficio importante a fasce sempre più estese della popolazione, ed è fondamentale fare in modo che possano essere utilizzati da tutti coloro che ne hanno bisogno. I risultati raggiunti dalla Lombardia, tra i più significativi a livello nazionale, ci spingono a rafforzare ulteriormente questa strategia, coinvolgendo in modo ancora più capillare la popolazione, a partire dalle persone più anziane. In questa direzione si inserisce la forte collaborazione avviata con Federfarma e i numerosi progetti sui quali lavoreremo già nei prossimi mesi". Sono le parole di Emanuele Monti, presidente della Commissione Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia del Consiglio regionale della Lombardia e componente del CdA di Aifa, in occasione dell'incontro 'Farmacia e salute: prevenzione, innovazione e prossimità per il benessere delle comunità', organizzato oggi a Milano da The European House Ambrosetti - Teha e Federfarma Lombardia con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano e il contributo non condizionante di Gsk, Leo Pharma, Msd e Teva.