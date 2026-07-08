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Salute: obesità in aumento in Italia, picco tra le giovani donne

08 luglio 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'obesità cresce in Italia, soprattutto nelle donne tra i 18 e i 34 anni. La condizione riguarda ormai il 6,3% di questa fascia di popolazione, segnando una crescita del 75% in 10 anni. I coetanei di sesso maschile registrano un aumento più contenuto e passano dal 4,6% del 2016 al 6,2% del 2025. I dati Istat fotografano una situazione che richiede strategie concrete per contrastare il fenomeno, a partire dalla sua prevenzione grazie a informazione, educazione e promozione di stili di vita sani e attivi. Se ne è parlato all'ottavo Italian Barometer Obesity Forum, svoltosi a Roma e realizzato su iniziativa della senatrice Daniela Sbrollini con il supporto di società scientifiche, associazioni pazienti, Istat, università di Roma Tor Vergata e con il contributo non condizionato di Novo Nordisk.

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