Salute: osteoporosi, al via la campagna itinerante ‘Non romperle!’ per proteggere le ossa

Prendersi cura della salute delle ossa è fondamentale per restare socialmente attivi e indipendenti. Prevenire e curare l’osteoporosi, patologia che riguarda circa 4 milioni di italiani, l’80% donne, equivale a vivere meglio, più a lungo e fa bene anche al bilancio economico del sistema sanitario, riducendo i costi diretti ed indiretti delle fratture e delle conseguenti disabilità dovute alla fragilità ossea. Con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute delle ossa, Italfarmaco, con il patrocinio di Fedios, Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro, ha promosso la campagna itinerante di informazione ‘Non romperle! Non perdere tempo e proteggi le tue ossa’. Nel mese di giugno, per 2 settimane, è stato organizzato un motor-home che farà tappa in 8 città italiane: Genova, Torino, Varese, Pavia, Ancona, Bari, Battipaglia e Frosinone.