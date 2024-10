“Bisogna riuscire a superare lo stigma che c'è verso alcune patologie e questa storia al contrario ci mette di fronte a una realtà capovolta, in fondo non tutto deve essere per forza raccontato o vissuto nello stesso modo” sono queste le parole di Annarita Patriarca, commissione Affari sociali Camera dei Deputati, in occasione dello spettacolo “Pinocchio: una favola alla rovescia”, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico al Teatro Parioli di Roma.