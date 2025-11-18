Salute: Pozzi (Eikon), 'sostenibilità pericolosamente più vicina a dimensione personale esistenza'

"La ricerca ha messo in luce un aspetto cruciale: la sostenibilità perde i suoi soggetti collettivi di riferimento e diventa qualcosa che si avvicina pericolosamente sempre di più a una dimensione personale, micro individuale, pressoché privata dell'esistenza. In questo modo perde l'aggettivo sociale, che è l'aggettivo costitutivo della sostenibilità sociale. Il segno di questo ripiegamento individuale verso il 'me' è la riduzione forte della sostenibilità sociale al tema della salute, che poi è il rapporto tra il proprio corpo e il rapporto con la ipocondria di massa, che sembra caratterizzare il nostro rapporto con gli altri e con la realtà". Così, Enrico Pozzi, amministratore delegato di Eikon Strategic Consulting e professore di psicologia all'università La Sapienza di Roma, alla "Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale", in svolgimento a Palazzo dell'Informazione a Roma.