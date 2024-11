Salute, Quintavalle (Asl Roma 1): "Avviciniamo ai vaccini fragili, vulnerabili e scettici"

"Nel Lazio un camper multi screening sta portando prevenzione non solo con gli screening primari per il cancro di mammella, cervice e colon, ma anche vaccinazione e informazione su vaccini coerentemente adottati dai pediatri, soprattutto sull’Hpv per eradicare il carcinoma della cervice uterina e sullo zoster, visto che l'aumento demografico dei nostri anziani impone anche prevenzione di questo tipo". Queste le parole di Giuseppe Quintavalle, commissario straordinario Asl Roma 1, durante il focus 'Prevenzione e vaccini' nell’ambito del convegno "Health Innovation Show 2024" promosso da Mesit Fondazione medicina sociale e innovazione tecnologica a Roma in collaborazione con Altems, Ceis e Innovazione&Salute Roma3 e anche con il contributo non condizionato di Sanofi e Gilead.