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Salute: Sbraccia (Ibdo), 'obesità cresce tra le giovani donne, serve maggiore attenzione'

08 luglio 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
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"Il dato più rilevante emerso quest'anno è il raddoppio della prevalenza dell'obesità nella fascia di età 18-34 anni, soprattutto tra le donne. È un segnale che richiede particolare attenzione perché riguarda donne in età fertile e la salute materna può influenzare quella del bambino lungo tutto il corso della vita". Così Paolo Sbraccia, presidente di Ibdo Foundation e professore dell'Università di Roma Tor Vergata, all'ottava edizione dell'Italian Barometer Obesity Forum, intitolata "Obesità in Italia 2026: dati, impatti, prospettive politico-sanitarie e legislative di intervento" e svoltasi a Roma.

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