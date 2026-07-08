Salute: Sbraccia (Ibdo), 'obesità cresce tra le giovani donne, serve maggiore attenzione'

"Il dato più rilevante emerso quest'anno è il raddoppio della prevalenza dell'obesità nella fascia di età 18-34 anni, soprattutto tra le donne. È un segnale che richiede particolare attenzione perché riguarda donne in età fertile e la salute materna può influenzare quella del bambino lungo tutto il corso della vita". Così Paolo Sbraccia, presidente di Ibdo Foundation e professore dell'Università di Roma Tor Vergata, all'ottava edizione dell'Italian Barometer Obesity Forum, intitolata "Obesità in Italia 2026: dati, impatti, prospettive politico-sanitarie e legislative di intervento" e svoltasi a Roma.