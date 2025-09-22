Salute, Sla: aperta una struttura interamente dedicata ai pazienti 

A Carpenedolo (BS) è entrata in funzione una degenza con tutti i comfort per ospitare le persone affette dalla malattia prima del rientro a casa. E' il primo nucleo residenziale in Italia dedicato alle persone con sclerosi laterale amiotrofica. Il centro, voluto da Regione Lombardia, ATS Brescia e nato dall'esperienza dei Centri Clinici NeMO e dal sostegno di AISLA, coniuga l'assistenza clinica con una dimensione domestica, garantendo continuità tra ospedale e casa all'interno della Fondazione Santa Maria del Castello