Salute, via libera di Aifa a fenfluramina per la sindrome di Lennox - Gastaut 

Aifa ha ammesso alla rimborsabilità fenfluramina per il trattamento della sindrome di Lennox - Gastaut, Lennox - Gastaut, una grave encefalopatia dello sviluppo ed epilettica che colpisce circa un milione di persone in tutto il mondo. Dopo il via libera ottenuto nel 2022 per la sindrome di Dravet, quello concesso ora da Aifa offre ai neuropsichiatri infantili nel nostro Paese una nuova opzione terapeutica in grado di migliorare le prospettive di salute dei pazienti. Fenfluramina si è infatti dimostrata efficace in almeno il 50% dei pazienti sia sul piano di controllo delle crisi, sia sul piano della qualità di vita. Uno degli aspetti più complessi nella gestione della sindrome di Lennox Gastaut è il passaggio del paziente dall’età pediatrica all’età adulta, un momento di transizione complesso che comporta il cambio dell’equipe medica che segue il paziente.