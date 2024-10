Sanità: al convegno ASIM focus sulle sfide future e la tutela delle categorie più fragili

Preservare l’equilibrio tra pubblico e privato promuovendo un modello sanitario capace di rispondere alle sfide del futuro, incentrato sulla prevenzione e sulla tutela delle categorie più vulnerabili. Questo il focus del convegno Le nuove sfide dei fondi sanitari, dall’integrazione pubblico-privato alla tutela dei grandi rischi tenutosi in occasione del decimo anniversario del Fondo ASIM, che ha messo in luce le profonde trasformazioni che stanno investendo il sistema della sanità integrativa in Italia. Negli ultimi dieci anni, i fondi sanitari hanno giocato un ruolo sempre più rilevante nel supporto al SSN, rappresentando un "secondo pilastro" del sistema. La crescita della sanità integrativa si è allineata con l’aumento dei bisogni dei cittadini, tuttavia, oggi, di fronte alla possibilità di una riforma del sistema sanitario, il dibattito si concentra sulla necessità di tutelare e rilanciare questo modello virtuoso.